Zidane: "Hay que evitar que el PSG nos meta en dificultades, algo que va a pasar"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que tendrán que sufrir ante el PSG en el Parque de los Príncipes -en directo, desde las 20.00 en Antena 3 y Atresplayer- si quieren superar la eliminatoria y estar en cuartos de final de la Champions.

"Mañana después del partido para uno de los dos va a ser difícil, pero esto es el fútbol. Nosotros miramos a lo nuestro y ellos igual. Veremos mañana. Lo que yo quiero ver y lo que tenemos que hacer es un buen partido de fútbol, y sabemos que desde el sufrimiento. Sufrir y jugar al fútbol", explicó Zidane.

Sobre el ambiente en el Parque de los Príncipes, Zidane no se mostró preocupado.

"Nosotros estamos acostumbrados a esto. Nosotros tenemos que jugar el partido y vamos a jugar once contra once. La única cosa en que tenemos que pensar es en nuestro partido. El ambiente va a ser caliente pero como en muchos partidos. Va a ser un partido más", indicó Zidane.

Respecto al once ante el PSG, Zidane no quiso dar pistas y aseguró que siempre es complicado elegir quién juega y quién no.

"Llevo dos años aquí y con este grupo es siempre lo mismo. Siempre es complicado y difícil porque los jugadores siempre quieren jugar. Pero una parte de mi trabajo es elegir y mañana voy a hacer lo mismo. El equipo... no te voy a decir nada", bromeó Zidane.

Zidane también advirtió sobre el peligro de Di María, el posible sustituto de Neymar en el once del PSG: "Le conocemos muy bien. Es un jugador espectacular y puede jugar en cualquier psoición en el centro del campo. Se mueve muy bien, tiene muy buen disparo, es rápido... Nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido y evitar que ellos nos metan en dificultad, que va a pasar".