Sampaoli: "Me veo totalmente dolorido en la cama viendo que se me fue un sueño"

TAJANTE AL SER PREGUNTADO POR SU FUTURO

El técnico del Sevilla aseguró que no puede valorar la expulsión de Nasri porque "desconozco" lo que pasó. "Me parece inmerecido el resultado, pero el fútbol tiene estas cosas. Me quedo con la actitud de los jugadores que lo buscaron hasta el final", indicó Sampaoli.