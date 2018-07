Müller: "Todo el mundo conoce los antecedentes cuando caímos aquí con dos goles en fuera de juego"

"Pienso que se ha dicho mucho de los dos equipos. En la ida analizamos lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer. Tuvimos oportunidades de gol y mañana tenemos que aprovechar las oportunidades, estar hambrientos de goles y meternos en el área contraria. Tuvimos muchos centros y córners y aquí tenemos que sacar rendimiento a todo eso", afirmó el alemán en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

El atacante apeló a no meter presión al colegiado del encuentro de este martes, que será el turco Cüneyt Çakir. "Nosotros nos concentramos en el partido y no queremos ejercer presión sobre el árbitro, que ya tiene de por sí. Todo el mundo conoce los antecedentes cuando caímos aquí con dos goles en fuera de juego. El penalti contra la 'Juve' también se discutió mucho y no puede ser que los árbitros se contagien por el ambiente, él es un deportista como nosotros y no creo que tenga interés en que se hable de él", señaló.

El germano desvió las críticas hacia Robert Lewandowski y su sequía de gol ante el Real Madrid. "Si no ganamos el partido hay que buscar la causa en algún sitio y si no marcamos pues se busca al cabeza de turco. Lewandowski jugó bien las últimas semanas, ha hecho 28 goles en Liga y tiene unas cualidades impresionantes. Cristiano Ronaldo tampoco marcó en la ida ante nosotros y no hubo muchas críticas hacia él. Hay que esperar a la vuelta antes de criticar esa falta de gol", indicó.

El delantero comentó que esa falta de gol será un motivo más para el choque ante el conjunto blanco. "Ese va a ser un motivo más para estar hambriento y marcar un gol al Madrid. Aunque no marque, si el resultado es bueno para pasar a la final mejor, aunque no estaría mal que marcara", sentenció.