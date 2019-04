NO LE GUSTÓ NADA EL CAMBIO

A Griezmann no le gustó nada la decisión de Simeone de sustituir a Gameiro durante el partido ante el Leverkusen. Tras ver el '21' del francés en el cartelón, Griezmann negó con la cabeza y exclamó "¡No, no, no, es el mejor!". Después del encuentro, el francés habló con Susana Guasch y explicó la situación.