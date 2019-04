Agüero lidera la goleada del City de Guardiola ante el Gladbach en el estreno en Champions

El argentino Sergio 'Kun' Agüero, con un 'triplete', propició un estreno positivo en la Liga de Campeones del Manchester City, que venció al Borussia Mönchengladbach por 4-0 y prolongó a siete encuentros la racha de victorias del equipo de Pep Guardiola.

Un día después de que se tuviera que aplazar el encuentro del grupo C debido a la tormenta que anegó el césped del estadio Etihad, el atacante albiceleste atormentó al cuadro germano. A los nueve minutos aprovechó con su rapidez y olfato un centro desde la izquierda del serbio Aleksandar Kolarov y a los 28 transformó un penalti con el que fue castigada una entrada de Christoph Kramer sobre su compatriota Ilkay Gundogan, que se convirtió en la gran novedad del once de Guardiola y tuvo un feliz debut con su nuevo equipo tras superar una larga lesión.

La velocidad de los hombres del City, principalmente Raheem Sterling y Jesús Navas, los intercambios constantes de posiciones y la presión, ahogaron a los pupilos de Andre Schubert, principalmente a su defensa, que tuvo muchos problemas para contener a sus oponentes.

Los goles fueron fiel reflejo de la superioridad del Manchester City, que tan solo permitió despertar y conectar al Borussia Mönchengladbach en el último tramo del primer periodo, cuando pudo comenzar a hilvanar algunas jugadas. Incluso el meta chileno Claudio Bravo, que debutaba en casa, pudo lucirse en un tiro de Lars Stindl (m.42).

El City, también superior en la segunda parte

Era consciente el City de que no podía permitir entrar en el partido al equipo germano. Y no se lo consintió tras el descanso, porque continuó su superioridad e incrementó el control. El Borussia Mönchengladbach no tuvo recursos para plantear más problemas al cuadro inglés, que, sin pisar en exceso el acelerador, pudo aumentar la cuenta con un par de opciones de Agüero y otra de Sterling que abortó el meta suizo Yann Sommer.

Pero tuvo que esperar hasta el minuto 77 para conseguirlo con una combinación entre Sterling y Agüero que culminó magníficamente el argentino tras regatear al portero del Borussia. Redondeó un partido brillante en lo personal y consistente de todo el City, que minimizó a un equipo capacitado para más y mandó un aviso a los grandes del continente en este primer año del proyecto Guardiola.

El joven nigeriano Kelechi Iheanacho aprovechó, como casi siempre, los minutos que tuvo y puso la guinda a la goleada de esta magnífica versión del Manchester City 16/17.