Cristiano: "Ha sido un partido total del equipo, pero la eliminatoria no está cerrada"

FELIZ POR SU 'HAT-TRICK' ANTE EL ATLÉTICO

Cristiano Ronaldo marcó un 'hat-trick' ante el Atlético y llegó a su gol 400 con el Madrid. "El equipo ha estado tremendo, a mí me tocó marcar", dijo el portugués a Susana Guasch, que destacó que la eliminatoria aún no está cerrada: "No me veo en Cardiff todavía". El luso ya es el máximo goleador en semifinales de la Champions con 13 goles, superando las 11 dianas de Di Stéfano.