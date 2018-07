Encuentro digital con Antonio Esteva y Marcos López: "Será una final fantástica"

Puchi18 | 21/05/2018| 10:26

Antonio Esteva: Hay muchas, me quedo con las risas de los viajes y de las horas compartidas con el formidable equipo -incluidos técnicos, etc- con el que he tenido la suerte de trabajar estos tres años (a algunos ya los conocía de trayectorias anteriores). Como anécdota... Una vez en Manchester en semifinales estuvimos a punto de no llegar al partido porque no aparecían los taxis que habíamos pedido y al final cazamos un 'cab' al vuelo y nos metimos Matías, Manu, Susana, Guti, Marcos y yo... Callejeando por todo Manchester y al final llegamos a tiempo. Milagros que se dan gracias a la televisión y a la gran pericia del taxista.

Marcos López: El equipo de trabajo. La gente y la convivencia. Han pasado muy rápidos estos tres años, demasiado aunque eso ya lo sabía antes de empezar porque comenté la Champions entre 2010 y 2012 y todo pasó volando. Anécdotas hay en cada viaje, risas y momentos duros. Imposible deciros alguna por escrito porque cada momento tiene un capítulo de un libro. Gracias sobre todo a los compañeros, a los que están detrás de las cámaras, a los que no salen y se dejan la piel para que todo salga perfecto.