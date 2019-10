Selena Gomez publicaba hace unos días una imagen en la que aparecía como 'enferma' y aseguraba en el comentario que acompañaba junto a la foto: "Yo, todo el tiempo". Esa instantánea la compartía justo el día en el que Justin Bieber y Hailey Baldwin sacaban a la luz su álbum de boda más íntimo, por lo que muchos entendieron que la imagen de Sele era una clara respuesta a las fotos publicadas por los recién casados.

Ahora la artista ha querido tirar del baúl de los recuerdos y ha subido a su perfil de Instragram una tierna foto en la que aparece de niña, con una inocente sonrisa. Junto a su post ha escrito: "We always go into it blindly" ("Nosotros siempre vamos a ciegas").

Su publicación suma millones y millones de 'me gustas', y es que muchos señalan lo poco ha cambiado la actriz desde su tierna infancia. Eso sí, su profundo mensaje ha dejado muchas dudas con respecto a lo que se refiere… ¿La inocencia de los niños? ¿El camino de la vida?

