Las reivindicativas palabras de Sara Sálamo después de que algunos critiquen a su pareja, Isco Alarcón, por no ayudarle con sus hijos

Sara Sálamo está acostumbrada a hacer frente a las continuas críticas que recibe cada vez que publica una imagen o un vídeo en su cuenta de Instagram. Y es que la actriz no duda en mostrarse al natural y contar a sus seguidores lo difícil que suelen ser los primeros meses después del parto, y así hace unos días compartió un selfie en el que confesaba lo cansada que estaba ya que por las noches apenas duerme.

Esta semana la actriz compartía una imagen en su cuenta de Instagram donde anunciaba que había vuelto a entrenar después de dar a luz en diciembre a su segundo hijo, Piero. "Primer entrenamiento post parto: superado", así titulaba la imagen donde tapaba su cara de cansancio después de hacer deporte.

Varios de sus seguidores no dudaron en preguntar a la intérprete que es lo que hace para poder sacar tiempo mientras cuida de sus dos hijos pequeño. "Me preguntáis que cómo saco tiempo para entrenar con dos bebés… pues aprovecho que el mayor está con la profe y al señor koala que tengo aquí me lo llevo a entrenar/estudiar/trabajar conmigo", explicaba en una imagen junto al pequeño que estaba dormido en su hombro.

Después de que hiciera esta confesión, no tardaron en llegarle varios mensajes donde criticaban sus palabras, por ello no dudó en responder a esos haters: "Y ya de paso, para el resto de mensajes tipo '¿y el padre no te ayuda?' os aclaro que la palabra 'ayuda' llevaría implícito que no es responsabilidad de él, sino que me está echando una mano… así que no, no me ayuda. Pero sí, obviamente nos repartimos crianza y responsabilidades. Aunque la LME hace que yo tenga que pasar más tiempo con el pequeño".

La respuesta de Sara Sálamo | Instagram Stories Sara Sálamo

Y es que como bien ha explicado, el menor de sus hijos solo tiene un mes y medio por lo que necesita estar dándole el pecho a cada rato y de ahí que esté más tiempo con su hijo, pero eso no quiere decir que su pareja, Isco Alarcón, no esté con ellos.

