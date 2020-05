Lorena Gómez dio la bienvenida a principios de mayo a su primer hijo junto a René Ramos. Desde entonces la cantante está volcada en su maternidad, compartiendo tiernas fotos en sus redes sociales de los bonitos momentos que vive ahora junto a su bebé.

Una de las últimas ha sido un tierno momento en el que Lorena aparece dando el pecho a su niño. Una bonita instantánea junto a la que ha escrito: "Un sentimiento único e inigualable. Una sensación increíble. Una complicidad incomparable".

Unas palabras que no han dudado en comentar grandes amigas como Barei, que le ha respondido: "No hay nada igual. Yo aún sigo después de 17 meses con los dos a demanda, y aunque es duro a veces y agotador, me sigue pareciendo un regalo y algo único".

También Patricia Montero, que suele publicar fotos de este dulce momento con sus hijas: "Lo más puro, natural y emotivo del planeta. Disfruta mucho", a lo que Lorena ha respondido: “Así es preciosa, que se pare el tiempo".

