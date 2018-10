¡Os traigo un notición!

HACIENDA DEVOLVERÁ A LAS MADRES Y PADRES LA RETENCIÓN QUE PRACTICABA EN LAS PRESTACIONES DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD

Según me explican desde el despacho de abogados López Cantal, recientemente la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las prestaciones por maternidad otorgadas por el Instituto Nacional de Seguridad Social.

Por si no lo sabíais, la prestación por maternidad es el subsidio que gestiona la Seguridad Social para compensar la pérdida de ingresos de los padres por haber pedido el permiso de descanso por nacimiento de un hijo. También lo dan en caso de adopción, tutela o acogimiento.

¿No os parece genial? Todas aquellas madres que hayáis tributado por las prestaciones por maternidad obtenidas desde el año 2014 hasta la actualidad tendréis derecho a que os devuelvan aquellas cantidades que hacienda os retuvo en concepto de pago de IRPF.

Y no me olvido de nuestros papis, pues también podréis reclamar tanto la retención correspondiente al permiso por paternidad, aunque la sentencia no lo mencione de forma expresa, como la parte de la prestación por maternidad que hayáis podido disfrutar como consecuencia del permiso compartido.

No perdáis tiempo para reclamar vuestros derechos.