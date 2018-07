¿Quién es Mamá Pato?

Me considero una mujer luchadora, un tanto despistada, inquieta y justa. Odio las injusticias y lucho por lo real… por la verdad. No me gusta la gente fría, superficial y que va de víctima. Me vuelve loca un "te quiero mamá" o un "mamá pato" con amor. Me da un poco de pereza la gente que piensa una y mil veces lo que tiene que decir, hacer o escribir para agradar o ganarse a los demás.

Me indigna los que ni comen ni dejan comer y no aceptan el éxito de otras personas. Me encanta la gente que va de cara, dice lo que piensa y reconoce sus fallos. Soy fan de la gente natural, con buen fondo y sin rodeos. No entiendo a los que anteponen su felicidad o sus intereses al bienestar de los suyos. Me gusta lejos la gente que quiere levantar envidias, inventar historias o crear dramas. Admiro a las personas que sacan lo bueno de los demás y no critican continuamente.

Me encanta la gente que va de cara | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Adoro a los que se aplican los refranes y no los dicen por decir. Me desconcierta la gente maleducada y los que viven en un mundo irreal. Vivo enamorada del chocolate, del dulce y del olor a bebé. No arranco de igual manera las mañanas de trabajo sin tomarme un café. Café con leche, poco cargado y con sacarina. No puedo con la gente que va de lista porque los listos de verdad no necesitan presumir de ello.

Antepongo el corazón a la cabeza y en la gran mayoría de situaciones que he vivido y vivo día a día me cuesta horrores si intento hacer lo contrario. Me encanta tener amigos en todos lados, sentirme querida, apoyada y respetada. He hecho locuras en mi vida pero dentro de mi locura siempre ha habido cierta cordura.

Elena Arcelus 'My Modern Family' | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

No soy de contar mis penas pero si soy de las que piensan que una amistad de verdad, de las de toda la vida, se demuestra con una llamada en la que no parezca que ha pasado el tiempo, con una buen vino, risas sin forzar o una pequeña fiesta celebrando logros y batallitas ganadas. En el caso contrario, me gusta escuchar, apoyar, consolar e incluso dar un tirón de orejas ante los fracasos y meteduras de pata.

Me considero una mujer muy sencilla, sin rodeos, sin tapujos. No soy experta en nada pero creo que entiendo un poco de todo. No tengo el don de ser la graciosa del grupo pero si me gusta escuchar y aconsejar. Soy experta en soñar, vivir imaginando situaciones posibles o imposibles y pensando en el futuro. Nuestro futuro. El de esta gran Modern Family.

Muchas veces he pensado en mejorar, en poder cambiar cosas del pasado, he añorado aprender muchas cosas, mejorar en los idiomas o viajar más por el mundo pero luego miro a mi hija, sus hermanos y mi marido y pienso ¿sin los errores del pasado, si yo fuese de otro modo, si finalmente hubiese tomado otro rumbo en mi vida…? Quizás no estarían aquí.

Todo pasa por algo y hay que vivir, disfrutar el presente, aprender del pasado y prepararnos sin agobios pero con cabeza para el futuro.

¡FELIZ FIN DE SEMANA Y HASTA EL PRÓXIMO VIERNES!