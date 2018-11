Ideas para regalar a los maridos/parejas/hombres de la casa

Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de regalar es que cada marido/amigo/hombre de la casa es único y diferente así que los gustos varían mucho de unos hombres a otros. Por eso os voy a dejar muchas ideas para que penséis cual creéis que encaja mejor con vosotras, vuestra economía y sobre todo con el gusto de él.

La semana pasada os pedí ayuda de ideas para regalar a los hombres de la casa | Elena Arcelus

• En los regalos más típicos coincidisteis muchas en lo siguiente:

-Corbata especial.

-Gemelos para un traje.

-Un reloj.

-Gafas de sol.

-Su perfume.

Pero otras pensáis que es mejor regalar cosas diferentes | Elena Arcelus

-Una botella de un buen vino.

-Su equipación de futbol o ropa deportiva.

-Equipamiento fitness para casa.

-Una buena camisa.

Cosas personalizadas, originales o sentimentales | Elena Arcelus

-Pulsera personalizada.

-Un buen libro de lectura.

-Cómics de Marvel.

-Juegos para la play.

-Algo electrónico.

-Unos zapatos.

-Zapatillas.

-Botas.

-Cámara de fotos.

Los gustos varían mucho de unos hombres a otros | Elena Arcelus

-Tablet.

-Ipod.

-Móvil nuevo.

-Su disco de música favorito.

-Un bolígrafo o pluma con sus iniciales grabadas.

• Por otro lado, me gustó mucho y me hizo mucha gracia ver que la mayoría apostasteis por regalos diferentes y sobre todo regalos que podamos aprovechar nosotras también, la pareja o todos juntos en familia:

-Escapada romántica en las casas árbol de Cazorla.

-Viaje de fin de semana, escapada romántica.

-Noche para dos en un hotel rural de la ciudad o hotel exótico.

-Entradas para su concierto favorito.

-El libro de su vida (desde pequeño) con fotos y hecho a mano por ti.

-Día de spa acompañado con noche de hotel.

-Entradas para algún evento deportivo: fútbol, baloncesto, tenis…

Algunas seguís apostando por los regalos de toda la vida | Elena Arcelus

-Tiraros juntos por paracaídas.

-Experiencia en avioneta.

-Regalarle aprender a bucear juntos.

-Día de relax para dos en un balneario acompañado por un buen masaje relajante.

-Baños árabes y luego comida en su restaurante favorito.

-Un viaje para esquiar y disfrutar así en pareja y más en estas fechas.

-Entradas para un musical.

-Ir juntos a alguna obra de teatro.

-Comida o cena en algún restaurante Michelin con noche para dos.

-Desayuno a domicilio acompañado de una carta especial.

-Fin de semana en un Parador.

-Caja que recopile momentos especiales y en la que participen los 5 sentidos: un olor que le recuerde algo especial, un sabor que le guste…

• En definitiva, la mayoría apostáis por las vivencias juntos, por las cosas personalizadas y por aquello que pueda recuerdar y recordéis siempre juntos con cariño y amor.

¿Por qué apuesto yo…?

No os lo puedo contar porque me leen… pero se me ha ocurrido una idea muy chula que espero pronto llevar a cabo.

¡GRACIAS POR LAS IDEAS!