Esperando a sus Majestades los Reyes

A mi marido le encanta este día, posiblemente porque en su casa también se ha vivido siempre de una manera muy especial. Casi podría decir que es un niño más, durante los días previos. En casa se masca la tensión (buena), porque el papá se encarga de tenernos con la ilusión y los nervios a flor de piel, preguntándonos si estamos seguros que hemos sido buenos.

Papá se encarga de tenernos con la ilusión y los nervios a flor de piel | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Desde hace un mes nos asegura que un paje de los reyes está rondando la casa y las ventanas, para comprobar lo bien que nos estamos portando, y que ya tiene que tener su informe prácticamente terminado. A los niños les recuerda que es muy importante, que no se olviden ningún día de cepillarse los dientes, porque al paje le encanta ver los dientes relucientes, y a mí me recuerda, que los Reyes son muy inteligentes y que ellos saben realmente lo que tienen que traer, para que deje de hacer insinuaciones sobre algo que me ha gustado en alguna tienda. La verdad no sé por qué lo dice…

Desde hace un mes nos asegura que un paje de los reyes está rondando la casa y las ventanas | Elena Arcelus

Desde hace días, nos levantamos con la frase de Luis, "Papá, Mamá Pato ya quedan tantos días" y nosotros respondemos con la misma ilusión diciéndole "¡es verdad!".

Los Reyes son muy inteligentes y que ellos saben realmente lo que tienen que traer | Elena Arcelus

Pues bien, ya los tenemos a la vuelta de la esquina. Esta tarde iremos a ver la cabalgata, y le gritaremos muy bajito para que no nos oigan las personas de al lado, que no se olviden de nuestra casa y que hemos intentado portarnos muy bien, no vayan a pasar de largo. Después, hoy antes de lo habitual, nos pondremos el pijama, cenaremos y nos iremos a la cama, nos sin antes dejar puestos tres vasos de leche y galletas junto a la puerta de la casa, y abundante agua para los camellos. No hay que olvidar que sus Majestades vienen desde muy lejos y necesitan reponer fuerzas para seguir repartiendo juguetes.

Esta tarde iremos a ver la cabalgata | Elena Arcelus

Mi marido siempre ha soñado desde pequeño, con despertarse algún día a media noche y poder cruzarse con ellos. Este año lo va a intentar con Pati y con Luis, no sé si tendrán suerte, pero de lo que si estoy segura, es que mañana por la mañana, los vasos que habremos dejado en la entrada estarán vacíos, y cuando nos levantemos será la mañana más bonita de año. Espero que sean muy buenos con tod@s vosotr@s y que se cumplan todos vuestros sueños.

Espero que sean muy buenos con tod@s vosotr@s | Elena Arcelus

¡FELICES REYES MAGOS!