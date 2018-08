Dudas frecuentes de madres primerizas

Por ello, he pensado que quizás os guste a aquellas mamás que os iniciáis en esta maravillosa aventura, oír las respuestas a esas preguntas frecuentes por parte de la Doctora Amira Alkourdi (@ginecologa).

Me hubiese gustado profundizar más y tocar muchos temas, pero he preferido no alargar mucho las entrevista e ir poco a poco. Si os gusta y os parece interesante estaré encantada de recibir vuestras preguntas y volver a sentarme con Amira para que pueda resolverlas de forma profesional.

Muchas gracias Amira por tu cariño y por dejarnos conocerte un poco más, eres un primor y una mujer encantadora. Y por supuesto gracias por abrirnos las puertas de tu preciosa profesión.