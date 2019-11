Conseguir un espacio donde se encuentre lo más cómoda posible

En el post de hoy me gustaría hablaros del dormitorio de Anita. No es que me sienta especialmente orgullosa de su diseño, pero a la pequeña le encanta, y al fin y al cabo es de lo que se trata, conseguir un espacio donde se encuentre lo más cómoda posible. Ese objetivo parece que se ha conseguido, no hay más que verla en casa sin salir de su cuarto, con sus juguetes, disfrutando de “su espacio”.