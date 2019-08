Ella aún no se ha dado cuenta, que dejará de ver a muchos de sus amiguitos de la guarde, prescindirá de las rutinas a las que se ha acostumbrado y sobre todo que ya no verá a sus queridas “seños”.

Por eso, esa ilusión que tiene, se mezcla con muchos miedos que me asaltan.

Ella alardea de su nueva etapa que comenzará en pocas semanas | Elena Arcelus

Tengo claro que la vida con sus hermanos ha hecho de Ana, una niña muy sociable, pero es inevitable preocuparse por su adaptación. Por suerte algunos compañeros de la Guarde irán al mismo Colegio, eso seguro que es un apoyo, pero ni siquiera sabemos si tocarán en la misma clase. Ella estaba acostumbrada a ser un poco la “líder”, y tengo ganas de ver como se desenvolverá ante una nueva situación desconocida para ella.

Dejará de ver a muchos de sus amiguitos de la guarde | Elena Arcelus

En la reunión preparatoria que tuvimos los padres con la Dirección del nuevo centro y los nuevos tutores, sacamos muy buena impresión. Eso no quita que no esté tranquila hasta que vea a Ana relacionarse con su nuevo “profe o seño”. Esta figura es básica por lo que he podido comprobar con sus hermanos y cruzo los dedos para que tengamos mucha suerte en lo que nos toque.

Otra de las dudas que me tengo es si seguirá acudiendo al comedor, como ha hecho en la anterior etapa, o si por el contrario comerá en familia. Por un lado me gustaría que comiera en casa, pero he de reconocer que aquí le cuesta más comerse todo. Dependerá de los primeros días y de la certeza de que allí también come bien, el tomar una decisión u otra. Aún no lo tengo nada claro.

Prescindirá de las rutinas a las que se ha acostumbrado | Elena Arcelus

Parece mentira pero los mismos miedos que tuve al comenzar la guarde, los vuelvo a tener dos años más tarde. Entiendo que va en la profesión de madre. Seguro que os habrá pasado a todas. Yo solamente espero que el tiempo me vuelva a dejar tranquila y mi niña siga siendo feliz, tan feliz como hasta ahora... Con esa ilusión afrontaremos todos los retos que están a buen seguro por llegar. Hasta la semana que viene y mil gracias por leerme!!

