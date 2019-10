No obstante, la época en la que nos encontramos, y sobre todo el gran cambio que experimentan todos los niños de una año para otro, nos hacen estar ya preparados para cuando las temperaturas más propias de esta época hagan acto de presencia en el Otoño y el Invierno.

Este año Anita estrenará varias prendas de esta marca | Elena Arcelus

Las que ya me conocéis sabéis que me encanta Gocco, y como no podía ser de otra manera, este año Anita estrenará varias prendas de esta marca. Son prendas muy reconocibles y en ellas un año más reconozco el estilo que me gusta para la pequeña. Los zapatos para el colegio siempre los compro en Biomecanics y los de vestir ("merceditas") de la marca Batila.

Este año he recurrido también a la nueva tienda de mi amiga Laura | Elena Arcelus

Anita estrenará una camisa blanca y una braguita de cuadritos Vichy que me encantan | Elena Arcelus

Este año he recurrido también a la nueva tienda de mi amiga Laura, y Anita estrenará una camisa blanca y una braguita de cuadritos vichy que me encantan. La tienda se llama Ecocó y os recomiendo que le echéis un vistazo porque tienen cosas muy chulas. Por supuesto, no faltarán algunas prendas este año de Tutto Piccolo (siempre calidad en los tejidos) y Fina Ejerique. Los vestidos y prendas más de vestir de esta última me parecen absolutamente ideales conjuntados con unos zapatitos a juego. Tampoco faltarán prendas básicas y ropa de abrigo de Zara. La calidad y el buen precio no están reñidos con ir bien vestidos, y en nuestros armarios nunca faltan prendas de esta gran marca.

No faltarán algunas prendas este año de Tutto Piccolo (siempre calidad en los tejidos) y Fina Ejerique | Elena Arcelus Los vestidos y prendas más de vestir de esta última me parecen absolutamente ideales | Elena Arcelus Tampoco faltarán prendas básicas y ropa de abrigo de Zara | Elena Arcelus

Como deberes me falta alguna compra en Mamá Madejas, una tienda madrileña especializada en ropa de niños de cero a seis años. Ha sido un gran descubrimiento, con prendas muy clásicas que nunca pasan de moda, y estoy segura que en breve podréis ver a Anita con algún conjunto que completará su armario. A lo largo de las próximas semanas y meses podréis ir viendo en las fotos que suba a Instagram, todas y cada una de las cosas de las que os voy hablando, y también las que están por llegar en breves, mientras esperaremos a que cambie definitivamente el tiempo. Si no lo hace, aquí tenéis una voluntaria para volver a sacar, o mejor dicho, para no guardar del todo los bañadores.

La calidad y el buen precio no están reñidos con ir bien vestidos | Elena Arcelus Los zapatos para el colegio siempre los compro en Biomecanics y los de vestir (“merceditas”) de la marca Batila | Elena Arcelus

¡Hasta la semana que viene!, y como siempre, muchísimas gracias por seguir ahí una semana más.

Seguro que te interesa...

Fecundación In Vitro