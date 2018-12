¡Basta ya!

Así que ayer quise exponer como me siento escribiendo en mis redes sociales (@elenaarcelusm) un texto en el que intenté poner un poco de voz a algo que nos afecta a todos/as e intentar explicaros como me siento como persona, mujer y madre:

“Yo he corrido alguna vez por MIEDO y con MIEDO. Yo he sido víctima del ACOSO. Yo he tenido que vivir con 12 años que intentarán ABUSAR de mí. Yo he ido rezando por la NOCHE para que no me hicieran nada de vuelta a casa. Yo he llegado a TEMBLAR llevando a alguien desconocido detrás y como no en la oscuridad. Yo he tenido que buscar las llaves de casa muy deprisa mientras me dejaba un taxi en casa (con MIEDO de que me dejara realmente en casa.).

¿Por qué digo todo esto? Porque no hay que irse muy lejos para ver qué día a día sentimos miedo por nosotras mismas porque lo peor de todo es que no es una pesadilla pasada, sino que sigue estando en el presente y sentimos terror por el futuro de nuestros hijos y por desgracia principalmente por el de nuestras hijas.

Ojalá esta sociedad, la justicia y los políticos cambien, empezando por endurecer las penas con aquellas personas que intenten hacernos sentir miedo, nos hagan daño o dañen a los menores.

Ojalá nuestros hijos el día de mañana lleguen a conocer un mundo mejor, menos animal, más racional, con más amor, con menos prejuicios, con más paz, con menos guerra, con más valores y educación y sobre todo que podamos vivir la vida que cada uno quiere vivir, respetando, valorando y sin tener miedo.

Por favor, vamos a decir BASTA y no olvidéis que todo empieza en el hogar de cada uno así que vamos a empezar educando a buenas personas desde casa educando en el cariño a los demás, en la tolerancia y el respeto ante todos.”

Quiero terminar este POST dejando claro que lo primero que siento al escribirlo es PENA E IMPOTENCIA de ver que en pleno siglo XXI aún seguimos intentando luchar contra algo que debería de estar más que superado, pero espero que todos/as pongamos nuestro granito de arena para acabar con esto.

Gracias un día más por estar aquí.