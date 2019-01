10 alimentos que pueden provocar atragantamientos infantiles

Siempre he tenido especial cuidado con ciertos alimentos

Hace unas semanas mi padre que es médico y un súper abuelo me mandó un artículo del periódico en que prevenían a los padres sobre ciertos alimentos que suelen provocar atragantamientos en los niños. Así que he visto muy interesante publicar hoy este POST guiándome en lo que me mandó y pensando que quizás os resulte útil.