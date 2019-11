Lorena Van Heerde ha sido sorprendida por sus amigas y sus pareja, Doctor Rafik, con una baby shower en la que lo ha pasado en grande. A pocas semanas de convertirse en mamá por segunda vez, la modelo y periodista no ha podido recibir mejor regalo.

Una fiesta que ha organizado una de sus mejores amigas, Helen Lindes, en secreto con Rafik. No ha faltado ni un detalle: desde globos blancos y azules con el nombre del niño que está en camino, a galletas en forma de mariposa, una preciosa tarta o diferentes tentempiés.

A la cita también ha asistido Adriana Abenia, gran amiga también de Lorena, y así agradecía la feliz futura mamá el detallazo que se han marcado sus seres queridos a través de las redes sociales: "GRACIAS No tengo palabras para describir lo que he sentido esta tarde... Lo que iba a ser una comida para 4, se ha convertido en una Baby Shower mágica, rodeada de la gente que más quiero!! Y las que no habéis podido venir, habéis estado en mi corazón OS QUEREMOS Deseando conocer a mi litle Rafik #happy #babyshower #babyboy #liltlerafik #miniño".