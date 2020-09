Lorena Gómez comparte su imagen más natural para celebrar el cuarto mes de su hijo

Lorena Gómez y René Ramos daban la bienvenida al mundo a su primer hijo en común hace cuatro meses. Una fecha muy especial que la artista ha querido celebrar a través de sus redes sociales.

Así Lorena ha compartido una preciosa imagen en la que aparece con la cara completamente al natural, sin nada de maquillaje, mientras mira embelesada a su bebé. Junto a la instantánea, la cantante ha escrito: "Mi niño cumple 4 meses y yo cada día estoy más y más enamorada. Cuando me decían que es lo que más iba a querer en este mundo no me imaginaba que ÉL iba a ser mi mundo. Sigamos aprendiendo juntos mi vida! TE AMO".

El que no aparece en la imagen es su pareja que, tal y como ella misma explicaba hace unos días, prefiere no salir en las fotos. Y es que llevan una muy discreta relación ya que el hermano de Sergio Ramos, como bien decía Lorena en su post, prefiere mantenerse en la sombra.

