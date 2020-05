Lorena Gómez daba la bienvenida a su primer hijo junto a René Ramos el pasado 2 de mayo. Desde entonces la cantante ha compartido algunos de los momentos que ha vivido durante estos días junto a su bebé, de hecho hemos podido verla recientemente durmiendo a su pequeño mientras le cantaba una nana.

Ahora la artista ha querido mostrar su cuerpo una semana después de haber dado a luz. Concretamente ha mostrado su tripita, que está casi totalmente recuperada tras el parto.

Junto a las imágenes, Lorena ha querido agradecer a quiénes le han ayudado a cuidarse: "Una semana después y a veces no puedo negar que echo de menos esa barrigota. Pero la realidad es que tenerte en mis brazos es la mejor sensación que he vivido nunca ! No lo cambio por nada ! Gracias @caroline_correia por tus consejos y por ayudarme en todo el proceso de embarazo y recuperación y a @tachabeauty por cuidarme tanto!!! Un abrazo mamis! #sisepuede".

Aun así muchos de sus seguidores, sorprendidos por lo rápido que está recuperando su figura, le han pedido que se muestre también de perfil, y así Lorena ha compartido también una imagen desde esta perspectiva en sus stories.

¡Dale arriba al play para ver las imágenes!

Seguro que te interesa...

Lorena Gómez y René Ramos muestran la primera imagen de su bebé