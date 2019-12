Laura Escanes y Risto Mejide están pasando por uno de los momentos más felices de su matrimonio desde que la pequeña Roma llegó a sus vidas el pasado mes de octubre. Desde entonces la influencer y el publicista nos deleitan con fotografías y detalles del día a día como papás que nos llenan de ternura.

Además, la también modelo, como mamá primeriza, suele contestar a muchas de las preguntas que sus seguidoras le hacen por su cuenta de Instagram y siempre que puede nos muestra el lado más íntimo de la maternidad, como la realidad del postparto dos meses después de dar a luz.

Lo último de lo que nos ha hecho partícipes Escanes es en un tema referido a la lactancia materna. "¿Le das el pecho a Roma?", le preguntaba una follower a Laura Escanes, una pregunta que la influencer ha querido responder con total sinceridad.

"Espero que no se me juzgue por esto (...). No doy el pecho. Lo decidí así. Esta fue mi decisión y estoy feliz con ella", revelaba Laura para después añadir que admira "a todas las madres y sus decisiones. (...) Todas las decisiones son buenas porque como madres queremos lo mejor para nuestros hijos".

