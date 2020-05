Eva González ya dijo durante su entrevista por videollamada en 'El Hormiguero' que su pequeño le había salido muy listo y que había asumido a la perfección lo que le había explicado la presentadora de 'La Voz' sobre el coronavirus.

"A mi hijo le he contado que fuera hay un bichito que le pica en el culete y que no puede tocar nada. Así que cuando salimos de casa le pregunto cuáles son las reglas y me dice: 'No tocar nada, no acercarme a nadie y no soltar la mano de papá y mamá'", declaraba Eva entre risas.

Y ahora hemos podido comprobar que el pequeño cumple las normas literalmente durante un familiar paseo de Eva junto a su niño y su marido, Cayetano Rivera, por las inmediaciones de su domicilio en Mairena de Alcor, Sevilla, donde están pasando su confinamiento.

Eva González y Cayetano Rivera durante su paseo con su hijo | Gtres

En las imágenes el niño no se suelta de la mano de sus papás. Tal y como revelaba Eva, a su hijo le encanta la hora del paseo y más cuando llega al campo y puede disfrutar de jugar y corretear libremente.

