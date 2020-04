David Bustamante era uno de los entrevistados este jueves por Pablo Motos en 'El Hormiguero'. El cantante reveló cómo está pasando su confinamiento: "No es fácil estar en esta situación. Lo que a mí me viene bien es tener un horario. Desayuno tranquilamente sin prisas, hago huta mirando a la tv, TRX y cuando me da la vena me voy del salón y lo hago ida y vuelta. Es importante estar acompañado, ver pelis, jugar a juegos de mesa".

Además el cántabro reveló que está muy bien acompañado por su chica, Yana Olina, y que cuando todo esto acabe habrá una gran celebración: "Entre el Día del Padre, el cumpleaños de mi chica y mi cumpleaños lo celebraremos por todo lo alto. Cuando nos suelten va a ser boda gitana".

David también se sinceró sobre cómo se está organizando con su exmujer, Paula Echevarría, en el cuidado de su hija Daniella durante la cuarentena. ¡Dale arriba al play para verlo!

Seguro que te interesa...

La aplaudida respuesta de Paula Echevarría al comentario de una hater