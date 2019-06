Aurah Ruiz ha querido celebrar de la forma más especial el segundo cumpleaños de su hijo Nyan. El pequeño nació con una enfermedad crónica que necesita de vigilancia las 24 horas del día y, tras pasar los primeros diez meses de vida en el hospital junto a su niño, la canaria lleva desde entonces volcada en él.

Ahora, con motivo del segundo cumpleaños de Nyan, Aurah ha querido dedicarle unas preciosas palabras junto a una serie de imágenes en las que muestra cómo ha crecido su pequeño, pero sin que pueda vérsele la cara.

“Dos años hace ya que te vi salir de dentro de mí”, comienza diciendo la canaria, y continua: “Pensaba que todo sería perfecto pero no lo fue, no lo ha sido y no lo será… Ha sido tan dura la lucha que me cuesta ver lo que escribo ahora mismo por las lágrimas”.

Asegura estar haciéndolo lo mejor que puede y que solo le pide a Dios: “Que te de salud. Te mereces eso y todo en esta vida. Y yo voy a seguir luchando junto a ti hasta conseguirlo”.

Aurah ha estado volcada con su pequeño desde el día en el que nació. Fruto de su relación con Jesé Rodríguez, han sido varias las ocasiones en las que ha declarado que el padre del niño no está implicado, pero después de que el futbolista la llevara a juicio por presunto delito de acoso, Aurah prefiere no hablar ahora del que fuera su pareja.