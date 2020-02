Marta Torné ha decidido abrir el baúl de los recuerdos y compartirlos con todos sus seguidores…

La presentadora y actriz ha dejado a todos completamente sorprendidos publicando varias imágenes que fueron realizadas en 2006 para un reportaje de la revista Maxim.

Unas instantáneas muy muy sexy que escondían algo muy triste, y es que mientras realizaban este ardiente reportaje Marta Torné no podía parar de llorar porque su novio rompió con ella la noche anterior.

"Año 2006 Recuerdo esta sesión de fotos con @stellopino @natalia_natalita y @miguelangelfernandezphoto que no podíamos hacer casi ningún disparo porque no paraba de llorar.... Me habían dejado y tenía roto el corazón #muyfuerte", escribe junto a la galería de fotos que te mostramos en el vídeo.

