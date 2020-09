El topless de María Pedraza antes de irse a la ducha y después de posar ante los fotógrafos en el Festival de Cine de San Sebastián

María Pedraza no deja de maravillar allá a donde vaya. Esta vez, no sólo lo ha hecho con los looks despampanantes que ha lucido en el Festival de Cine de San Sebastián donde se encuentra para presentar su nueva película 'El verano que vivimos' de Atresmedia Cine, sino que también lo ha conseguido desde el hotel. La actriz ha querido volver a sacar a la luz su faceta más seductora con una imagen en topless frente al espejo minutos antes de meterse en la ducha.

Junto a los emoticonos de una mano, como símbolo de despedida, y de una bañera, la intérprete dejaba constancia del porqué de esta asombrosa foto. Luciendo unos pantalones bombachos beige y un moño despeinado, se tomaba este atractivo selfie en el que se ha cubierto la cara con el móvil para dejar todo el protagonismo a su sugerente topless.

Una sexy instantánea que, enseguida, ha logrado llenar su tablón de comentarios de miles de mensajes piropeando su sensualidad.

