El cuerpazo de Jessica Bueno en su foto más sexy en bikini

Jessica Bueno ha subido una fotografía que, precisamente, no ha llamado la atención ni por la gran terraza ni por las vistas que aparecen, sino por su espectacular posado en bikini, que no ha dejado indiferente a nadie.

La sevillana, que se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Marbella junto a su marido, Jota Peleteiro, ha sacado un hueco entre su ''tiempo de relax'' para posar frente al objetivo y ofrecerles a todos sus seguidores este impresionante posado.

''May we meet again. Yo conmigo misma'', ha escrito en la atractiva imagen junto al hashtag de ''#relaxtime''. Presumiendo de su potente moreno veraniego, la modelo aparece vestida con un traje de baño marrón anaranjado y en una pose de lo más peculiar. Su pelo despeinado y su figura de infarto han creado una estampa de lo más provocadora.

Ante su imagen más sugerente, sus 151 mil seguidores no han dudado en elogiar este estupendo posado: ''La reina del verano, guapa'' o ''Qué cuerpazo'', son algunos de los comentarios de sus fans alabando el increíble tipazo de la andaluza.

Seguro que te interesa...

La envidiable casa que Jessica Bueno tiene en Sevilla