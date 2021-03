La imagen de Daniella Semaan y su hija donde apenas se puede apreciar los más de 20 años de diferencia que hay entre ellas

Todo el mundo conoce el impresionante físico que tiene Daniella Semaan.Y es que la mujer del futbolista Cesc Fábregas ha revolucionado más de una vez las redes sociales gracias a los increíbles posados que hace y que, por supuesto, demuestran lo bien que se conserva. Pero esto se hace aún más notable cuando en la imagen aparece junto a su hija, María Taktouk, ya que habitualmente ambas parecen hermanas más que madre e hija a pesar de los más de 20 años de diferencia que hay entre ellas, la joven tiene 21 años y Daniella 45.

Y esto es lo que ha vuelto a pasar con la última publicación de María, que se muestra en el vídeo de arriba y donde ambas aparecen sentadas de forma muy elegante y ligeramente de perfil, lo que hace que sea difícil adivinar quién es la madre y quién la hija. Pero además, de la espectacular belleza que ambas poseen, en la imagen destaca algo más: el precioso texto que Taktouk le dedica a su madre.

"Feliz día de la madre mamá oso, gracias por todo lo que haces y por todo lo que eres. No hay nadie como tú y no hay palabras que hagan justicia por lo mucho que te amo. Estoy muy agradecida todos los días de haber sido bendecida con una madre como tú. No sé si alguna vez podré mostrarte cuánto te amo y te aprecio, pero te prometo que haré todo lo que pueda para mostrarte y convertirte en la mamá más orgullosa del mundo", expresó la influencer para agradecer a su madre todo lo que hace por ella.

Y es que madre e hija están muy pero que muy unidas, su gusto por la moda y por los viajes hacen que ambas compartan mucho tiempo juntas que seguro, es de lo más especial. ¡Dale al play para ver el increíble parecido que hay entre madre e hija, eso sí, te costará diferenciarlas!

