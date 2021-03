La impresionante foto sin ropa de Carla Barber que le ha hecho Diego Matamoros

Carla Barber y Diego Matamoros están más enamorados que nunca. La pareja que comenzó su relación hace ya casi un año demuestra cada día por redes sociales lo unidos que están y lo mucho que se quieren, además de presumir de una vida llena de lujos y viajes, como es el caso del último que han hecho...

Y es que ambos han decidido ir unos días a Cáceres, donde se alojaron en la suite de un hotel que cuesta más de 600 euros la noche, pero que, sin duda, lo han aprovechado muy pero que muy bien, sobre todo por la espectacular fotografía que la famosa cirujana estética ha subido a sus redes sociales y con la cual ha conseguido revolucionar a todos sus seguidores.

En la imagen, que se muestra en el vídeo de arriba, se ve a Carla sin nada de ropa y de perfil en la ventana de su habitación mientras aprovecha la oscuridad de la noche, lo que hace que las sombras dejen entrever su inccreíble cuerpazo.

Y, por supuesto, los comentarios no han tardado en llegar, aunque esta vez se han mezclado muchos mensajes positivos con muchos otros negativos. Por una parte, numerosos fans de la médico han resaltado la increíble figura que tiene con frases tales como: "Envidia sana!! Detrás de ese cuerpazo hay mucho trabajo!!! Sin esfuerzo no hay recompensa", "Una de las fotos mas bonitas y elegantes que he visto en mucho tiempo. Preciosa Carla!" o "Pareces un cómic de lo perfecta que te ves".

Pero por otro lado, no han faltado las críticas recibidas por salir de Madrid en plena pandemia o por mostrarse sin ropa, algo que mucha gente ha visto innecesario: "Para vosotros no existe el confinamiento", "Sin ánimo de ofender, lo siento pero no entiendo la foto" o "Qué necesidad de salir desnuda", escribían.

Lo que está claro es que sea como sea la feliz pareja ha disfrutado su idílico viaje al máximo.

