Así ha quedado Adriana Abenia tras su operación de pecho

Adriana Abenia sorprendía, hace dos meses, publicando una imagen desde su cama en el hospital Im Clinic y confesando que se había sometido a una operación de pecho después de que le detectasen un bulto sospechoso. Además, la presentadora explicó que también habría aprovechado la intervención para corregir el volumen que había perdido después de tener a su hija Luna. Ahora, ya recuperada, la presentadora ha decidido hacer una ronda de preguntas en Instagram para despejar todas las dudas de sus seguidores.

Muchas de las cuestiones de las que le realizaron iban encaminadas a conocer la cantidad de pecho que había decidido ponerse, a lo que la comunicadora contestaba con la máxima naturalidad: "Yo quería que la gente me siguiera mirando a los ojos, así que me he puesto un tamaño normal". Otra de las preguntas más repetidas hacía referencia a cómo fueron los días de después de la operación para la presentadora. En este caso, Adriana se mostraba sincera al asegurar que no tuvo dolor postoperatorio y que simplemente tuvo molestias en la espalda por tener que dormir incorporada, a lo que añadió entre risas: "No sé igual tengo el umbral del dolor muy alto”.

Después de conocer su buen estado de salud actual, Adriana fue preguntada por si haría topless, sin embargo la presentadora asegura que solo lo ha hecho una vez en su vida, ya que prefiere tener mucho cuidado con el sol y quiere protegerse. Lo que sí que nos ha regalado es un posado en bikini en la nieve de Madrid en el que se la ve completamente recuperada y al que ha titulado: "Las mañas que vivimos en Madrid nos reímos de Filomena".

