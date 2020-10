La trama del príncipe Guillermo para que su hermano Harry retrasase su boda con Meghan Markle

Por fin se ha conocido que fue lo que el príncipe Guillermo intentó para que su hermano Harry no se casase con Meghan Markle...

Que la Familia Real Británica se oponía en cierta manera a esta relación era algo que ya se conocía, pero además, también, ahora se ha conocido que la relación tanto de Isabel II como de Kate Middleton y Guillermo con los Duques de Sussex no era buena.

Ahora, gracias al último libro sobre la Familia Real Británica, 'Battle of Brothers: William y Harry and The inside story of a famiy in Tumult', un libro publicado por el historiador real Robert Lacey, asesor de 'The Crown', cuenta cómo el príncipe Guillermo acudió supuestamente a su tío Earl Spencer para que el enlace no se llevase a cabo, puesto que pensaba que dos años de relación, que es lo que llevaban entonces los duques de Sussex, no era suficiente para oficiar una boda real.

"De vez en cuando, el hermano menor de Diana había jugado una especie de padrino honorario para ambos niños en los años transcurridos desde la muerte de su madre, y su tío estuvo de acuerdo con él para ver qué podía hacer", cuenta el historiador sobre la relación del hermano de Diana con sus sobrinos. "Harry comprendió por qué el hermano de Diana quería ayudar. Sin embargo, estaba furioso con su hermano mayor por arrastrar a otros miembros de la familia a la pelea", añade.

