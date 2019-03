Willy Bárcenas se tatúa mientras canta en un concierto

Hace unos días el grupo musical Taburete, en el que Willy Bárcenas es vocalista, llenó el Wizink Center en el que tocó junto con el mítico grupo de los 80, Hombres G. Juntos ofrecieron al público una actuación que les dejó más que encantados y no es para menos pues ambas bandas se entregaron por completo a sus espectadores.

Y es que la trayectoria de Taburete es imparable pues en muy poco tiempo han conseguidos muchos seguidores y se han hecho un hueco en el panorama nacional musical. Willy quiso celebrar ese triunfo haciéndose un tatuaje en pleno directo mientras interpretaba temas como 'Sirenas', 'Doctor Charas' o 'El fin'.

Willy Bárcenas | Instagram

El encargado de pintar su piel con tinta fue Mississippi Tattoo Studio, quien quiso agradecer la oportunidad de vivir una experiencia tan peculiar a ambas bandas. Y es que tatuar delante de 17.000 personas debe ser muy emocionante.

Aunque probablemente esta idea del vocalista no le hiciera mucha gracia a su fan número uno: Luis Bárcenas, padre de Willy, quien se ha convertido en su principal apoyo en su sueño de triunfar en la música. Como no podía ser de otra manera, el ex tesorero del Partido Popular no quiso perderse el multitudinario concierto.

El grupo cuenta con algunos seguidores muy destacados, aparte de Luis Bárcenas. Victoria Federica y Froilán han acudido a varios de sus conciertos, demostrando que se saben todas las canciones como buenos fans. Lucía Rivera, hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, también está muy vinculada a la banda, hasta tal punto que surgieron rumores de romance entre ella y Willy.