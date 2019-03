The Weeknd insinúa que Selena Gomez le pidió que le donara el riñón

The Weeknd ha sufrido mucho por el amor de Selena Gomez, o eso es lo que el cantante ha querido transmitir a través de las letras de sus nuevas canciones. Desde que se publicara el disco son muchos los fans que se han hecho eco de frases que podrían ser dardos envenenados directos a Selena Gomez.

Entre las letras, destaca una que parece que hace referencia directa a la operación de riñón a la que tuvo que someterse Selena a causa de lupus que padece. En dicha letra que pertenece a la canción 'Call out my name' The Weeknd da a entender que la cantante le pidió que fuera su donante: "Casi corté una parte de mi cuerpo por tu vida. Supongo que era solo otra parada hasta que tomaste tu decisión. Tan solo malgastaste mi tiempo". La realidad es que fue Francia Raisa la que en un acto de generosidad enorme le donó su riñón a Selena, una intervención con la que ambas han sufrido mucho.

La pregunta que les surge ahora a sus fans es si realmente Selena le pidió a The Weeknd que le donara su riñón, una fuente cercana a la cantante lo niega rotundamente: "Nunca estuvo a punto de ocurrir".

Casi todos los comentarios sobre este tema coinciden en que quizás The Weeknd ha exagerado su relación con la actriz y ha incluido letras para que su disco alcance más notoriedad. No sabemos si ese era el objetivo del cantante pero, de ser así, lo ha conseguido.