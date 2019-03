Taylor Swift reaparece públicamente tras cinco meses

Taylor Swift ha reaparecido públicamente tras cinco meses en silencio donde no ha hecho ninguna aparición pública. La cantante ha decido salir de su casa para dirigirse a ver a su madre Andrea en Nashville, tal y como revelan estas imágenes del Daily Mail. La joven fue pillada por los paparazzi subiendo a su avión privado este fin de semana.

La cantante no era fotografiada desde el pasado mes de febrero cuando actuó en el fin de semana de la Super Bowl. Aunque Taylor no ha contado los motivos de su retiro, muchos de sus seguidores piensan que se debe a la preparación de su nuevo álbum de estudio. Otros están preocupados por si esta ausencia tendría algo que ver con el cáncer que le fue diagnosticado a su progenitora hace dos años.

Pero este no ha sido el único movimiento público que ha hecho Taylor, ya que este fin de semana envió una carta a una fan y un ramo de flores por no poder acudir a su fiesta de graduación. "Ashley, hola amor.¡Estoy tan triste porque no puede llegar a tu fiesta de graduación! El tema de Nueva York, la cabina fotográfica, siendo el día 13… ese es mi tipo de fiesta. Estoy tan orgullosa de ti, de tu arduo trabajo y dedicación, de tu entusiasmo y ambición. Tengo mucha suerte de que una chica como tú se preocupe por mí. Te envío mi amor y abrazos a tu familia. Con amor, Taylo", escribió Taylor junto a un dibujo en el que aparece la seguidora por las calles de Nueva York.

Sin duda un bonito detalle por parte de la cantante que seguro habrá alegrado a la seguidora , así como su vuelta a la vida pública.