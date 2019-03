La sorpresa truncada de Selena Gomez a The Weekend

Selena Gomez y The Weeknd están más enamorados que nunca y así lo ha querido demostrar la cantante con una sorpresa a su novio que parece no haberle hecho mucha ilusión. Selena y The Weeknd comparten todo juntos pero esta vez algo ha fallado.

Hace unos días, la pareja compartía unas instantáneas de una noche muy romántica en casa con pizza y videojuegos, uno de los hobbys preferidos del artista y de gran parte de los chicos de este mundo. A juzgar por las imágenes que compartieron, podemos decir que abrazos no faltaron y que a Selena no le gusta tanto la consola como a su novio.

Aun así Sele quiso ponerse las pilas con el tema y congregó a unas amigas para practicar con la videoconsola. Sólo que el plan no salió tan bien como había esperado, tal y como ella misma mostró en sus redes sociales...