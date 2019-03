Selena Gomez toma una drástica decisión

Selena Gomez tiene millones de seguidores en Instagram, de todos ellos una parte son haters. Y Selena está cansada de ellos. Por eso ha tomado la radical decisión de censurar los comentarios en sus publicaciones, así se podrá librar de las odiosas críticas a todo lo que hace.

Selena tomó la decisión después de que compartiera una publicación en Instagram con motivo de la 'March for our lives', el movimiento que ha surgido en torno a las armas en EEUU. La cantante subió una fotografía en la que aparece apoyando la causa con un título que incluía la etiqueta #NotJustAHashtag, es decir, no solo un hashtag.

La polémica surge en relación con unos hechos que tuvieron lugar en el año 2016 cuando se organizó el movimiento Black Lives Matter. En ese momento, Selena no se pronunció y fue duramente criticada, a lo que ella respondió "¿Si uso un hashtag estoy salvando vidas?". Ahora los que la critican le han echado en cara que no se involucrara en su momento contra la violencia a los que forman la comunidad negra, pero que sí que lo haga ahora mediante un hashtag apoyando otra causa.

Harta de que se critique todo lo que hace o deja de hacer, Selena ha tomado la decisión de prohibir comentarios en todas las fotos que tienen que ver con la marcha anti armas. Una decisión que seguro librará a la cantante de muchos quebraderos de cabeza.