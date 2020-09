La foto de Selena Gomez en bañador donde muestra por primera vez la cicatriz que le dejó su trasplante de riñón: "Todos los cuerpos son hermosos"

Selena Gomez se ha armado de valor y ha compartido, por primera vez, algo que llevaba escondiendo desde hace tres años y que, ahora, ha decidido sacar a la luz. La cantante, que sufre lupus, una enfermedad autoinmune, la misma que, entre otras cosas, provocó que se tuviese que someter a un trasplante de riñón en el año 2017, ha enseñado a través de sus redes la cicatriz que tiene en la ingle y que su inseguridad le hizo ocultar todo este tiempo.

"Cuando me hicieron el trasplante de riñón recuerdo lo difícil que se me hizo al principio mostrar mi cicatriz. No quería que apareciese en las fotos así que usaba prendas que me la cubrieran", ha comenzado sincerándose la artista.

Sin embargo, actualmente asegura que los miedos que en su día le aterraban ya no son más que un vago recuerdo. Los mismos que ahora le han hecho tener la confianza y la seguridad en sí misma para no avergonzarse de su historia. "Ahora más que nunca, me siento segura de quien soy y de lo que he pasado, y estoy orgullosa de eso. Felicidades por lo que estáis haciendo por las mujeres, lanzando @lamariette cuyo mensaje es tan solo eso... que todos los cuerpos son hermosos".

