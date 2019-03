¿Sabes lo que hace Rihanna detrás del escenario?

LO QUE TODAVÍA NO HAS VISTO…

La hemos visto delante de los flashes de los fotógrafos y de las cámaras de televisión, pero todavía nos quedaba por descubrir otra faceta más de Rihanna: ¿qué hace la cantante cuando no está sobre el escenario? Y no nos referimos a imágenes obtenidas por los paparazzis sino a qué se dedica la de Barbados, por ejemplo, cuando está de gira o antes de dar un concierto… Si todavía no lo sabes, ¡aquí puedes verlo!