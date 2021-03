Si hace unas semanas Rosalía se convertía en tendencia con un look de lo más inusual mientras era pillada paseando por Nueva York, esta vez lo ha vuelto a hacer con las nuevas zapatillas que ha creado para Nike. Al parecer se trata de un diseño exclusivo al que le ha puesto el nombre de 'AF1 Espadrille'.

Es el mismo modelo que el de las Air Force 1, pero ha querido rediseñarlas a su manera con unos cordones de lazo que se atan al tobillo y la suela es de esparto, por lo que son muy parecidas a las alpargatas. Al parecer, la cantante se habría inspirado en las espadrilles, que es el nombre que reciben los zapatos de lona que utilizaban los campesinos en el Pirineo español.

Aunque de momento se desconoce si la propia marca las pondrá a la venta o no, el significado de este diseño es muy especial para la cantante. "Me encanta mi lugar de nacimiento. Siempre hablo catalán, es parte de lo que soy y de lo que hago. Por ejemplo, tuve la oportunidad de diseñar un par de zapatillas Nike y me inspiré en un zapato tradicional de mi tierra que mi abuelo solía llevar todo el tiempo", explicaba la artista en 'The Gurls Talk'.

Y es que, como ya ha reconocido en más de una ocasión, la catalana tiene una relación muy estrecha con su familia, por lo que ha querido hacerle este pequeño homenaje a su abuelo: "Él siempre estaba trabajando, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Siempre estaba moviéndose y caminando de un lugar a otro y siempre llevaba las espardenyas, el zapato en el que me he inspirado. Por eso son muy especiales".

