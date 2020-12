La esperada colaboración de Rosalía y The Weeknd se convierte en el objetivo de todas las mofas en redes sociales

Las redes siempre son un cajón de sorpresas y suelen aglutinar miles y miles de chistes, memes o mofas de algunos de nuestros famosos. En está ocasión los ha provocado Rosalía con el remix que ha lanzado junto a The Weeknd de su tema 'Blinding Lights'.

Sí hace unos días descubrimos la colaboración de la catalana con Bad Bunny en su último disco, ahora ha participado en el remix de este tema. Un tema que se ha convertido en el más escuchado de este año en plataformas digitales y que la catalana y el canadiense anunciaron su llegada pocas horas antes de lanzar el vídeo.

Las redes han enloquecido y no solo por la versión si no por la traducción explicita de alguna de las frases de la canción que en español no suena nada bien. Una de estas ha sido: "Duermo con la luz abierta". Una estrofa que canta la catalana y que se ha convertido en la mofa de las redes sociales.

