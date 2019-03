El primer beso de Selena Gomez y The Weeknd

Parece que a The Weeknd y a Selena Gomez les da igual lo que cuesten los caprichos si se trata de sorprenderse mutuamente. El primero en desembolsar una asombrosa cantidad de dinero para disfrutar de unos días de ensueño, fue The Weeknd, que no se privó de nada en su escapada a Italia junto a su chica. Y es que el momento no merecía menos, pues se trataba del primer viaje romántico.

Ahora, Selena ha querido darle una sorpresa a su novio, y ha organizado una fiesta de cumpleaños en un prestigioso local de Hollywood, que se calcula que ha costado aproximadamente 30.000 dólares, según ha informado TMZ. Además, la cantante se aseguró de que algunos de los raperos más prestigiosos, como French Montana o Big Sean entre otros, acudiesen al evento, que comenzó a las once de la noche y se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

La gran ausente fue la propia Selena, que aunque se encargó de la organización del evento no pudo asistir porque estaba en Nueva York, donde asistió a la Semana de la Moda. Pero parece que quiso compensar la falta con un regalazo impresionante. Y es que la cantante se llevó a su chico el fin de semana a un lujoso yate donde disfrutaron en la intimidad, como demuestran las imágenes publicadas por el portal de noticias mencionado anteriormente.

Tal y como comentó una fuente, la escapada les ha unido un poco más: "Selena y The Weekend rebosaban felicidad tras el viaje, y ambos volvieron a casa más enamorados y satisfechos que nunca. Es evidente que los dos solo tienen ojos el uno para el otro y se nota que entre ellos hay una complicidad especial. Selena proyecta más confianza que nunca en sí misma y Abel se siente muy afortunado de tenerla a su lado", comentó el informante a 'Entertainment Tonight'.