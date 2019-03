El nuevo proyecto musical de Camila Cabello junto a Pitbull y J Balvin

A finales del pasado año se hacía público el inicio de la carrera en solitario de Camila Cabello. La cantante abandonaba Fifth Harmony, la banda con la que saltó a la fama, rodeada de una gran polémica por los enfrentamientos que protagonizó con el resto de las chicas tras su marcha. Unos meses después y tras un tiempo trabajando con diferentes productores, por fin hemos podido escuchar un adelanto de uno de los primeros temas de esta nueva etapa en su carrera profesional, donde cuenta con dos artistas expertos en crear éxitos. Camila anunciaba en sus redes sociales su colaboración con J Balvin y Pitbull compartiendo una imagen de los tres en su cuenta de Instagram. Algunos medios sostienen que el tema al que han titulado 'Hey mama' formará parte de la banda sonora de 'Fast and Furious 8', pero hasta el momento lo único que sabemos es que es de lo más pegadizo. Aunque aún no ha salido a la luz y tampoco han hecho pública la fecha de su lanzamiento, algunos fans han presenciado el rodaje del videoclip, que tuvo lugar en Miami, y compartieron fragmentos en las redes sociales, gracias a los que hemos podido escuchar este tema que seguramente arrasará.

