Niall Horan asegura la vuelta de One Direction después de casi un año de separación

Desde que los miembros de 'One Direction' tomaron caminos separados a principios de este año, cada uno ha comenzado su carrera en solitario, y aunque les está yendo muy bien, Niall Horan no descarta volver a reunirse con la que fue su banda después de este tiempo de descanso. El cantante aseguró que "seríamos tontos si no lo hiciésemos".

El cantante de rasgos angelicales, tras su actuación en los AMAs donde interpretó su tema 'This Town' que fue todo un éxito, habló con la prensa que, no lo dudó y, preguntó sobre el futuro de 'One Direction', y afirmó que volverían a unirse aunque ahora estén probando por separado, noticia que estamos seguros que va a volver locos a todos sus fans. "Todos estamos disfrutando mucho de este tiempo de descanso", aseguró Niall.

Además, habló de algunos de los miembros de la que fue su banda. "Cada uno está haciendo cosas que quería hacer, Harry Styles quería rodar una película, Liam quería componer en solitario; todos hacemos lo que queríamos, la gente no debería preocuparse", añadió el cantante.

Ya ha pasado casi un año desde que los chicos de 'One Direction' anunciaron su separación durante dos años para descansar y probar nuevas cosas, y aunque está siendo un buen momento para todos, asegura que volverán a unirse.