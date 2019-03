Los motivos por los que las chicas de Fifth Harmony no encuentran novio

De primeras podríamos pensar que formar parte de una de las bandas musicales del momento y ser conocidos a nivel mundial podría ayudarnos a encontrar pareja, pero parece que no es así. Las chicas de Fifth Harmony han concedido una entrevista donde han explicado lo complicado que es compaginar la fama con la vida sentimental.

Las estrellas musicales solo tienen problemas a la hora de encontrar chicos de su edad con los que poder comenzar una relación amistosa o sentimental. "O no son el chico adecuado o son demasiado 'cool', no hay un término medio. O están tratando de aprovecharse de ti, de conseguir algo, o se creen que son lo más", comentaba Lauren Jauregui en la entrevista que han concedido a la revista Galore.

"Yo conocí a un chico que pensaba que yo era muy intimidante solo por lo que hago. Mi problema es que cuando encuentro a alguien que me parece guapo o simpático, no puedo hacer nada al respecto porque en seguida se ponen en plan: 'Oh, le gusto mucho'. Y yo lo único que quiero es ser su amiga... A ver, ¿por qué tienes que tomártelo de esa manera? Resulta duro. Lo único que queremos todas es encontrar a un chico seguro de sí mismo que sea honesto y directo con nosotras... creo. Basta con que se nos acerque y diga: 'Hola, ¿qué tal?'. Y a partir de ahí ya veremos", explicaba Dinah en la entrevista conjunta.

Pero por si esto fuera poco, hay muchos que juzgan a las cantantes por los provocadores looks con los que se suben al escenario y se crean una imagen de ellas que no tiene nada que ver con la realidad. "Nos preguntaron varias veces: ¿No creen que se visten de forma demasiado sexy? Eso es algo que nos ha sucedido a lo largo de toda nuestra carrera, la gente nos juzga solo por la ropa que utilizamos en nuestras actuaciones. Dicen cosas como: 'Mira a esa pandilla de zorras'", explicaba Normani.

Parece que las chicas de Fifth Harmony están pagando un precio demasiado caro por la fama y les está costando no poder separar su carrera profesional de su vida personal.