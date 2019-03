El mensaje de Justin Bieber que revela los motivos que lo llevaron a cancelar su gira

Después del notición que dio Justin Bieber al anunciar que había decidido cancelar su gira, 'Purpose Tour' , muchos de sus fans le pidieron al canadiense más explicaciones de las que se dieron en su momento, recordemos que canceló la gira por "circunstancias imprevistas".

Ahora, el cantante se ha dirigido a todos sus fans compartiendo un mensaje en su cuenta de Instagram donde ha confesado los verdaderos motivos y ha pedido perdón a todos sus seguidores: "Estoy muy agradecido por este viaje junto a todos vosotros. Estoy agradecido por las giras, pero de lo que más me siento agradecido es que puedo enfrentarme a esta vida con todos vosotros. Aprender y crecer nunca ha sido fácil, pero saber que no estoy solo me permite seguir adelante. He dejado que mis inseguridades se lleven lo mejor de mí en estos tiempos. He dejado que mis malas relaciones dicten la forma en que actúo y trato a la gente. He dejado que la amargura, los celos y el miedo conduzcan mi vida", ha dicho el artista.

Ha asegurado que ahora se encuentra rodeado de gente que le está ayudando a volver a conocerse a sí mismo: "Estoy muy bendecido por tener gente que me ayude a reconstruir mi vida, recordándome quién soy y quién quiero ser. Me han recordado lo bendecido que soy por tener la oportunidad de ser escuchado en este mundo".

Muy sincero, Justin ha confesado que necesita este tiempo de relax para poder seguir adelante con su carrera musical y tener una estabilidad emocional: "Tomarme este tiempo es decir que quiero una carrera duradera, y también quiero un corazón y un alma que sean estables porque eso significará que podré ser el hombre que aspira a ser, el marido que algún día seré y el padre que me gustaría ser. No espero que me entiendan, pero sí quiero que la gente tenga la oportunidad de conocer de dónde vengo".