Luis Fonsi como nunca antes lo habías visto

Luis Fonsi ha dejado a todos sus seguidores sin palabras con unas imágenes de su infancia y pubertad donde está totalmente cambiado. Las instantáneas, inmediatamente, se han hecho virales en las redes sociales que no han dejado de comentar dichas fotos.

En una de ellas el cantante aparece con unas enormes gafas redondas y con una larga melena, un look que lucía durante su época escolar. Esta imagen la compartió en 2016 el mismo cantante, pero no ha sido hasta ahora cuando han causado una auténtica sorpresa. También han circulado dos fotos más de su infancia, originando comentarios como: "Uf, mijo, cambiaste para bien" o "lo bueno es que no hay gente fea, sino mal arreglada", decían algunos de los usuarios en las redes.

En cuanto a su niñez, la pasó entre Puerto Rico y Estado Unidos, país en el que vive desde 1988 y el que le dio una oportunidad para triunfar en el mundo de la música con tan solo 20 años. Hoy, el cantante puertorriqueño ya cuenta con 9 álbumes, participaciones en programas como 'La Voz' Chile, aunque ha sido con 'Despactio' cuando el cantante ha alcanzado el éxito mundial.