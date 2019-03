Lou Bega pasa del éxito de 'Mambo No. 5' a cantarle a Dios

El cantante Lou Bega mundialmente conocido por su 'Mambo N.5' alcanzó el éxito en 1999 con su hit. Sin embargo, la suerte no le duró mucho pues seis años después sus discos ni siquiera eran calificados para entrar en los rankings musicales. "Nunca he sido del tipo que se rinde, pero sí perdí un poco la esperanza. Había disfrutado (del éxito) y al final del día sabía que sería suficiente sólo con estar 'OK'", confesó en 2016 a Pigeons and Planes.

Después de unos años muy duros en los que quedó relegado a un segundo plano en el panorama musical, el cantante volvió a estar en los medios de comunicación después de que un jugador del Ebbfleet United, llamado Yado Mambo, cambiase el número de su camiseta para que coincidiera con el 'Mambo N.5' de Bega.

Sin embargo, nunca ha estado desaparecido del todo. Ha hecho constantes tours por Europa, América y Asia, además de dar numerosos conciertos en Las Vegas. Además, ha estado preparando su nuevo hit 'Mambo N.6' que tratará sobre los hijos no reconocidos que el protagonista de su anterior canción tuvo con las señoritas que se mencionaban en el tema.

Pero el cambio más importante de su vida en estos últimos años ha sido su conversión al cristianismo y forma parte de un movimiento llamado The Last Reformation en el que el pastor Torben Søndergaard enseña a sus fieles a vivir como los apóstoles. Una conversión que podrá verse en el documental que se ha grabado sobre este grupo religioso.

Además, hace cuatro años contrajo matrimonio con su novia de toda la vida Jenieva, con quien tiene una hija de nueves años llamada Jada, quien es para él su gran orgullo.